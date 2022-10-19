Van’ın Çatak ilçesinde Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 27 bisikletli, eşsiz doğaya sahip Zirel Vadisi’ni turladı.

Van’ın Çatak ilçesinde Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 27 bisikletli, eşsiz doğaya sahip Zirel Vadisi’ni turladı.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Çatak ilçesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Çatak ilçe merkezinden başlayan bisiklet etkinliğinde Hurkan Köprüsü güzergahını takip eden bisikletliler, vadideki Zirel Köprüsü’ne ulaştı. Bisikletliler Zirel Vadisi’nin eşsiz doğasında bisiklet pedallamanın mutluluğunu yaşadı.

“33 kilometre yol kat ettik”

Konuya ilişkin konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 27 bisikletliyle 33 kilometre yol kat ettiklerini söyledi. Demez, el değmemiş doğada bisiklet sürmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.