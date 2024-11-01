Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bir tırda yaptığı aramada 256 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda arma yapıldı. Narkotik köpeği Yoga’nın da katıldığı aramada tırın koltuğunda saklanmış vaziyette 2 paket halinde 256 gram metamfetamin maddesi ve içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. İlçemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemede kararlıyız" ifadelerine yer verildi.