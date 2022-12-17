Van’ın İpekyolu ilçesinde, bir AVM tarafından ürünlere yapılan indirimler izdihama neden oldu.

Van’ın İpekyolu ilçesinde, bir AVM tarafından ürünlere yapılan indirimler izdihama neden oldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Kazım Karabekir Kavşağı’ndaki AVM’de 5’inci yıla özel ürünlere yapılan indirimler nedeniyle izdiham yaşandı. Dün akşam saat 21.00’de satışa çıkarılan ürünlerde indirim yapılacağına dair sosyal medyada yapılan duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezine akın etti. Yüzlerce insanın merkez önünde oluşturduğu yoğunluk izdihama neden oldu. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Van Şube İşletmecisi Saffet Şevgin, iki gün boyunca sürecek olan kampanyada yaklaşık 60 bin çeşit ürünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade ederek, “Amacımız yüzlerce, binlerce üründe kampanya sağlayıp, insanların ihtiyacını sağlamaktır. Yılda bir büyük bir kampanya yapıyoruz ama haftalık olarak yaptığımız kampanyalarımız devam ediyor. Bunu dışında yine tüm özel günlerde, özel indirimlerimiz oluyor. ‘Uygun almak herkesin hakkı’ sloganımızla başlıyoruz” dedi.

Cumartesi ve pazar günü sürecek olan kampanyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Şevgin, “İnternette, Türkiye’den istediğiniz yerle kıyaslayın. Yüzde 50 fiyat farkı olamasa almayın. Bu kadar rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Anlatmaya gerek yok, izdiham yaşıyoruz. Bu çerçevede tüm Van halkına ve takipçilerimize teşekkür ediyor, bize uğramadan alışveriş yapmayın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya sevindiklerini ifade eden vatandaşlar ise AVM yetkililerine teşekkür ettiler.