Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için besteli mevlîd icrası gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesinin desteğiyle Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Otelinin konferans salonunda icra edilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mevlîdin müellifi Süleyman Çelebi ve bestekâr Kemal Batanay’ın hayatının anlatıldığı belgesel ile başlayan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vesiletü’n-Necât musiki formunda icra edilen besteli mevlîd katılımcılara manevi bir ziyafet sundu. Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Kapadokya Üniversitemizin işbirliğinde besteli mevlîd icrası gerçekleştirildi. Çok kıymetli misafirlerimiz ve sanatçılarımıza müteşekkiriz. Van Valiliği olarak kendilerine ev sahipliği yapmaktan ve Vanlı hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle mevlîdin müellifi Süleyman Çelebi hazretlerine ve Kemal Batanay hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Bunlar aslında kültürümüzün önemli unsurları. Bence çok güzel bir gece oldu. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program, yapılan dua ve okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.