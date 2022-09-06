Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ekim’den itibaren berber, kadın kuaförü ve güzellik salonlarının haftada bir gün izin yapması yönündeki genelgesinin ardından Van’da berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü tatil yapmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ekim’den itibaren berber, kadın kuaförü ve güzellik salonlarının haftada bir gün izin yapması yönündeki genelgesinin ardından Van’da berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü tatil yapmasına karar verildi.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Bu kararın alınmasının ardından Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, düzenlenen istişare toplantısında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ile bir araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir açıklamada bulunan Koç, 15 yıldır Van’da salı ve pazar günü kapatma tatillerinin olduğunu hatırlatarak, “81 ilin oda başkanı ve federasyon yönetimi ile birlikte 28 Haziran’da Ticaret Bakanımıza esnafımızın haftada bir gün resmi tatil istediğini beyan ettik. Bakanımızda bunu kısa bir sürede yasaya aldı ve bu yasa Resmi Gazete’de yayınlandı. Artık resmi olarak 81 ilde berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün resmi tatil kullanacak. Resmi tatilimizi de pazar günü olarak belirledik. Zaten daha önce pazar günü berberlerimiz, salı günü de bayan kuaförlerimiz tatil yapıyorlardı. Bugünleri bir kez daha burada teyit edip, pazar günü tatil yapılmasına karar verdik. Bunu Bakanımıza ve valimize bildireceğiz. Bunun yanında toplantımızda korsan esnafla mücadele ve belediyelerin tıbbi ve katı atık altında esnafımızdan aldığı vergilerle ilgili üyelerimizle istişare yaptık. Ben alınan kararın tüm üyelerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.