Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van’da da ibadetlerle, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından camiye gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.

Şaban ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve bölgede çalışanlara kolaylıklar dilenerek, dua edildi. Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat Gecesi’nin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirterek, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirerek, idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.