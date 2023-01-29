Van’da dün geceden beri etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Van’da dün geceden beri etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde Van’da başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Onlarca mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, hava trafiği de kar yağışından olumsuz etkilendi. Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği bildirilerek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Hakkari’de 2, Bitlis ve Muş’ta ise eksi 2 derece olması tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapandı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kara yolu ağında bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun Karapet Geçidi bölgesinde ulaşıma kapandığı, diğer yollarda ise trafiğe açık olduğu bildirildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri ertelenirken, bazıları ise iptal edildi.