Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, aynı gün içinde 3 özofagus (yemek borusu) kanseri hastasını ameliyat ederek önemli bir başarıya imza attı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurduğu Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile zorlu ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 8 ay önce faaliyete başlayan klinik, ciddi hazırlık ve koordinasyon gerektiren yemek borusu kanseri ameliyatlarında bir ilke imza attı. Hastane tarihinde ilk kez aynı gün içinde 3 farklı ameliyathanede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yemek borusu kanseri ameliyatları, uzman hekimler ve deneyimli ekiplerin çabasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Ne Türkiye’de ne de dünyanın bir yerinde duydum”

İHA muhabirine konuşan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Çelik, özofagus kanserinin bölgede sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti. Hastanenin donanımlı altyapısı ve uzman cerrah kadrosu sayesinde hastaların tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Bugün üç özofagus kanseri hastamızı aynı anda, üç farklı ameliyathane odamızda ameliyat ediyoruz. Cerrahlarımız kapalı yöntemlerle, açık yöntemlerle ve hibrit yöntemlerle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyor. Bir günde, üç özofagus kanseri hastasının aynı seansta ameliyat edildiğini ne Türkiye’de ne de dünyanın bir yerinde duydum. Bugün de laparoskopik torakoskopik özofajektomi yapıyoruz. Diğer odalarda da meslektaşlarımız bu ameliyatları gerçekleştiriyor" dedi.

“Kadınlarda daha sık görülüyor”

Özofagus kanserinin bölgede daha çok kadınlarda görüldüğünü ve genellikle 50-60 yaş grubunu etkilediğini, ancak bu kez ameliyat edilen hastaların genç yaşta olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan, kanseri engellemektir. Ameliyat etmekten ziyade koruyucu önlemler almak çok daha kıymetli. Hastalarımız kanser olduktan sonra da, hastanemizin donanımlı altyapısı sayesinde tedavilerini merkezimizde rahatlıkla yapabiliyoruz."

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Aslan ise yemek borusu kanserinin bölgedeki yaygınlığına dikkat çekerek, "Bu hastalıkta tümörlerin bulunduğu yere göre cerrahi prosedürlerimiz değişiyor. Bugün ameliyat ettiğimiz üç hastada da farklı cerrahi prosedürler uygulandı. Bölgemizde yemek borusu kanserinin sık görülmesinde ailevi, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel ve beslenme alışkanlıkları etkili. Özellikle otlu peynir ve sigara tüketiminin bu hastalığın oluşumunda büyük bir rol oynadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

“Türkiye’de aynı anda yemek kanseri ameliyatı yapıldığını düşünmüyorum”

Yemek borusu kanseri cerrahisinin zorluğuna vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın da, “Yemek borusu kanseri, Van Gölü Havzası’nda sıkça gördüğümüz üst sindirim sistemi kanserlerinden biri. Cerrahisi A grubu olan, yani oldukça büyük ve kompleks bir ameliyattır. Türkiye genelinde aynı anda üç yemek borusu kanseri ameliyatının yapıldığını düşünmüyorum. Bu, hem bölgemizdeki hastalığın yaygınlığını hem de bu tür ameliyatların gerekliliğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.