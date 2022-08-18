Vanlı iş adamı Abdullah Aslan’ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi’nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen görkemli nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attılar.

Vanlı iş adamı Abdullah Aslan’ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi’nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen görkemli nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attılar.

Abdullah Aslan’ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi’nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen nişan töreni ile yüzüklerini taktılar. Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen görkemli nişan törenine ihtişamlı bir giriş yapan çift, özel koreografileriyle davetlileri adeta kendilerine hayran bıraktı. Genç çiftin nişan yüzüklerini takan ve kurdeleyi kesen Vefa Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda toy büyüğü Veysel Ürüm, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. Ürüm, “Bölgemizin kadim aşiretlerinden Gevdan aşiretine mensup Aslan ve Abi ailesinin nişan törenine katıldık. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her iki ailede bizim için değerlidir. Ben nişan törenimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nişan töreni ile evliliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Nudem ve Cahit çifti ise çok mutlu olduklarını belirttiler.

Eğlence ve müziğin hiç dinmediği nişan törenine Vefa Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı tören, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.