Vanlı fırıncılar, geçmişi Osmanlı’ya dayanan ‘Askıda ekmek’ uygulaması ile yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor.

Van’da birçok fırında başlatılan ‘Askıda ekmek’ uygulaması ile hayırsever vatandaşlar tarafından muhtaç kişilerin ekmek ihtiyacı karşılanıyor. ‘Askıya ekmek bırak bir ihtiyaç sahibini sevindir’ geleneği ile yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını ifade eden Öz Pulatlar Unlu Mamulleri İşletmecisi Zafer Pulat, askıda ekmek uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabildiklerini belirterek, “İhtiyacı olmayan hayırseverlerin bıraktığı parayla biz ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtıyoruz. İki, üç tane muhtarlıkla çalışıyoruz ve yaklaşık 40 tane ihtiyaç sahibi ailemiz var. Ramazanda aile sayılarımız daha da çoğalıyor. Ekstra 20 aile daha da alıyoruz. Günlük 300 ila 350 arası askıdan ekmek dağıtıyoruz. Bunlar hep muhtarlıklarla belirlediğimiz ve gerçekten ihtiyaç sahibi aileler” dedi.

Yardımdan çok yapılan yardımın yerini bulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Pulat, “Bunun yanında yaşadıkları deprem nedeniyle ilimize gelen depremzedelere de biz askıdan ekmek desteği veriyoruz. Çok şükür insanlarımız duyarlı, destek çıkıyorlar. Kampanyayı 8 yıldan beri yürütüyoruz. Bu kampanyayı biz başlattık, şu anda birçok yer de bunu yapmaya başladı. İnşallah bu daha da artacak. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Engin Bal isimli fırıncı da, “İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek isteyenler bize para bırakıyor. Bizde ihtiyaç sahibi ailelere ekmek veriyoruz. Çok güzel bir uygulama. İhtiyaç sahibi bazı aileler, ekmek istemeye utanıyor ama bu gelenek sayesinde gelip ekmeğini alıp gidiyor” diye konuştu.

Hayırsever vatandaşlar ise uygulamanın çok önemli ve güzel olduğunu belirterek, hem hayırseverlere hem de aracı olanlara teşekkür ettiler.