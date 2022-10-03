Van’ın merkez Tuşba ilçesinde Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi ve kaçak kazılarla ortaya çıkarılan Garibin Tepe’deki arkeolojik ve kurtarma kazıları sezonu kapandı.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi ve kaçak kazılarla ortaya çıkarılan Garibin Tepe’deki arkeolojik ve kurtarma kazıları sezonu kapandı.

Urartu Krallığı’nın en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi’nde kazı ve restorasyon çalışmaları ile yine kaleye 3 kilometre ve kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Garibin Tepe’deki kurtarma kazı çalışmaları önümüzdeki yıl devam etmek üzere sonlandırıldı. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı adına ve başkanlığını Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’nın yaptığı alanlarda 2,5 aylık süreçte 20 kişilik bir ekip çalıştı. Kazı çalışmaları son bulurken arkeologlar ile kazı ekipleri ise bölgeden ayrıldı. Alan Van Müze Müdürlüğünce koruma atına alınırken, Garibin Tepe’deki yapıların doğal ortamda bozulmaması için de jeotekstil malzemesiyle kapatılacak.

“Farklı koruma teknikleri uygulayacağız”

İHA muhabirine konuşan Van Müze Müdürü Fatih Arap, bölgede kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kazı çalışmalarına önümüzdeki yıl tekrar başlayacaklarını ifade eden Arap, “Kazılan yapıları önümüzdeki sene için sağlam bir şekilde koruyabilmek için farklı koruma teknikleri uygulayacağız. Doğal şartlarda yapıların zarar görmemesi için alanı jeotekstillerle kapatacağız. Kerpiç yapıların olduğu bir mekan ve kerpiçleri de muhafaza etmek çok zordur. Önümüzdeki sene alanı açıp tekrar kazılarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Bu sene kurtarma kazıları tamamlandı”

Bu yıl 2,5 aylık bir kazı sezonu geçirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Işıklı ise “Burada arkeolog ve kazı çalışma ekibiyle beraber 20 kişi düzenli olarak çalıştı. Bu çalışmalar çerçevesinde Garibin Tepe’de 16 büyük açmada taban seviyelerine ulaştık. Mimariye ait önemli ipuçları yakaladık. Kerpiç yapı oldukça iyi korunarak gelmiş. Bunu Urartu’nun en önemli yapılarından olan Ayanis Kalesi’nden biliyoruz. Bir volkanik kayaç türü olan bazaltı çok güzel işlemişler. Bununla ilgili bazı temeller yakaladık. Muhteşem bir taş işçiliğe sahip olan buluntular ele geçirildi. Buradaki iç kazı çalışması tamamlandığında; buranın ne olduğunu, ne tür bir işleve hizmet ettiğini, hangi dönemde tam yapıldığını ki Urartu olduğuna eminiz, belki Ayanis’i kuran kralın burayı da inşa etmiş olabileceğini bize düşündürtüyor. Bunu net söyleyebilmek için bazı analizlere ihtiyacımız var. Bu sene kurtarma kazıları tamamlandı. Önümüzdeki sene biraz daha yaygın bir şekilde ve bilimsel projelerle destekleyerek kazıları sürdüreceğiz” diye konuştu.