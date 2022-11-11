Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi’nde bulunan Papatya Anaokulunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin yandığını görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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