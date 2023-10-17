Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde ’Amatör Spor Haftası’, çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

İpekyolu futbol sahasında ‘Amatör Spor Haftası’ etkinliklerinin kapanış programı düzenlendi. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde amatör spor kulüplerine 4 milyon TL nakdi yardım yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

“50 milyon değerinde spor malzemesinin öğrencilerle buluşması önemlidir”

Programda bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, her zaman spor faaliyetlerine destek verdiklerini belirtti. Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması veya bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması için ’Spor Van Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Balcı, “Bu iki ana hedef doğrultusunda Van’da da çok güzel çalışmalar başladı ve devam ediyor. Çocuklarımız bir yandan sporla uğraşırken, bir yandan da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olma yolunda hızla ilerliyorlar. Biz bunları bir taraftan motive ederken, bir taraftan da faaliyetler icra edip, bir taraftan da spor malzemeleri aldık. Geçen sene aldığımız malzemelerle bu sene alacağımız spor malzemeleriyle beraber inşallah tam 50 milyon değerinde spor malzemesini Van Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla çocuklarımızla ve öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Bunu çok önemsiyorum. 50 milyon değerinde spor malzemesinin okullarla, öğrencilerle buluşması çok önemlidir. Bir taraftan yapılan faaliyetler, bir taraftan spor malzemeleri desteği, bir taraftan da spor altyapısını geliştirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Van’da devam eden spor yatırımlarına ilişkin bir değerlendirmelerde bulunan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sporcu fabrikası inşallah bitecek. Yaklaşık 100 milyon değerinde ve 5 salonu var. İnşallah onun içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz spor yapacaklar. İlçelerle beraber 12 tane yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. 22 tane kapalı spor salonumuz, butik dediğimiz spor salonu inşaatımız devam ediyor. İnşallah onları da bitireceğiz. Bunun dışında 250 de voleybol ve basketbol sahasını okul bahçelerine kurduk. Amatör spor kulüplerine geçen sene 2 milyon TL değerinde destek vermiştik. Bu sene de Van Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla tam 4 milyon TL destek vermiş olacağız. Bu etkinliğin gerçekleştirmesine katkısı olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Günümüzde sporun yaşamın bir parçası haline geldiğini dile getiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç ise sporun ayrıca insanlar ve toplumlar arasında diyalogun önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Program, çeşitli dallarda dereceye giren sporculara plaket ve amatör spor kulüplerine 4 milyon TL’lik çekin takdimiyle son buldu.