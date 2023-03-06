Van’da yıllık yaklaşık 3 bin 950 tonluk arabalık üretim kapasitesi olan ve ocak ayında sağım işlemi gerçekleştirilen tesisler denetlendi.

Van’da yıllık yaklaşık 3 bin 950 tonluk arabalık üretim kapasitesi olan ve ocak ayında sağım işlemi gerçekleştirilen tesisler denetlendi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince alabalık sağımı yapılan tesisler denetlendi. Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsulara ve barajlara kurulan alabalık üretim tesislerde yıllık yaklaşık 3 bin 950 ton alabalık kapasiteleriyle 32,5 milyon alabalık yavrusu üretiliyor. Sahada üreticilerin eksikliklerini gidermelerine yardımcı olan ekipler, diğer taraftan balık yetiştiriciliği ve hastalık konusunda bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor.

“Yılda yaklaşık 32,5 milyon yavru balık yetiştirilmektedir”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, il genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdürdüklerini belirtti. Aralık, ocak ve şubat ayları balıkların normal sağım dönemi olduğunu hatırlatan Demir, “Bizler alabalık tesislerimizi ziyaret ederek hem yaptıkları sağımları takip etmek hem de sağımın nasıl yapıldığı konusunda üreticilere ve tesis çalışanlarına bilgiler aktardık. Tesislerimizin tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 950 tondur. Ancak bunlar yaklaşık yüzde 65-70 kapasiteyle çalıştıkları için yılda 2 bin 600 ile 2 bin 800 ton arasında alabalık üretimi yapılmaktadır. Bu 39 işletmenin 12 tanesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 32,5 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Bu 12 işletmenin 7 tanesi kendi yavrusunu ürettiği gibi dışarıya da satabilmektedir. Geriye kalan 5 işletme ise sadece kendi ihtiyacı olan yavru alabalık üretmektedir" dedi.

Geçen yıllarda yaklaşık 30 milyon olan yavru üretiminin 2023 yılı itibariyle yaklaşık 32,5 milyona ulaştığını dile getiren Demir, ayrıca kurulum aşamasına gelen yeni bir işletmeyle birlikte yavru balık sayısının 47,5 milyon olacağını kaydetti.