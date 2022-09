Van’ın, Akdamar Adası’nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla kentte bu yıl ilk kez düzenlenen ’Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’ başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Kazakistan, İran, Rusya ve Türkiye’den 60 milli tenisçinin mücadele edeceği ’Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’, düzenlenen törenle start aldı. Atatürk Şehir Stadı yanındaki ferdi sporlar tenis kortunda düzenlenen törene Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

“Van’da spor adına güzel şeyler yapılmış”

Törende bir konuşma yapan Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, Van’da ilk kez böyle bir turnuva düzenlediklerini belirtti. Türkiye’nin spor yetenekleri çok fazla olan bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Durmuş, “Son 10 yıl içerisinde Türkiye Tenis Federasyonu olarak sporun tabana yayılması noktasında bakanımızın talimatlarıyla her yerde, her zaman tenis oynanması adına yapmış olduğumuz projelerde bugün yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Ancak birlikte yapabilirsek güzel olur ki bugün Van’da spor adına güzel şeyler yapılmış. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak yerel yönetimlerin ve spor yönetimlerinin önemini bilen bir yapıya sahibiz. Söz veriyoruz ki bundan sonra Van’da hiç faaliyetimiz eksilmeyecek. Biz bir turnuvayla aslında gittiğimiz her yerde ilimizin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için projeler üretiyoruz. Yerel yönetimlerle birlikte olduğumuz zaman içerisinde Van’da, ’Akdamar Cup’ adında bir turnuva düzenliyoruz. Hepimize ilham veren bir Akdamar Adası var. O adayı da ziyaret edeceğiz” dedi.

Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy ise turnuvanın açılışına katılan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a da teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Durmuş, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy ve ilgili şube müdürlerine birer plaket takdim etti.