Van’da Ahilik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Van’da Ahilik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Programda konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, her yıl 12 - 18 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası’nın kutlandığını hatırlatarak, Ahiliğin Selçukludan Osmanlı’ya ve günümüze dek gelen güçlü bir esnaf teşkilatı olduğunu söyledi. Kent kültürünün temel taşı olan esnaf ve sanatkarların, şehrin her köşe başını süslediğini vurgulayan Berge, “Toplumun ana omurgası ve taşıyıcı kolonları olan biz esnaf ve sanatkarlar, köklü dayanışmamızı sergilemeyi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler de şehrimizin kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynayan esnafımız için mücadele ediyoruz” dedi.

Güzel ahlakın ticaret ile buluştuğu bir anlayışla kazanmayı, gelecek nesillere aktarmayı kendilerine borç bildiklerini ifade eden Berge, “Esnaf ve sanatkarımız ile özdeşleşen Ahi; alın teriyle geçinen, güzel ahlaklı olan, bozuk veya hatalı mal satmayan, fiyatlarda ölçüyü esas alan, meslek kurallarına uyan, yardımlaşma ve dayanışma içinde olan, özünde sözünde bir olan, tartıda dürüstlüğü ilke edinen, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukla ve arılıkla muamelede bulunan, helal kazanan, haram yemeyen, halka ihsan eden kişidir. Bu anlayışla odalarımızın bağlı olduğu esnaf teşkilatı olarak, gerek pandemi sürecinde gerekse ekonomik dalgalanmalar nedeniyle meydana gelen tüm zorluklara rağmen devletimize ve milletimize hizmetimizi sürdürdük. Herkesin dışarı çıkmaya çekindiği pandemi döneminde esnafımız, ahiliğin gereği olarak milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalıştı. Bu zorlu süreçte esnafımız, devletimize ve milletimize hizmet etmeyi sürdürdü” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği ilk gününü esnaf ve sanatkarı ziyaret ederek destekleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür eden Başkan Berge, “Başta valiliğimiz ve belediyelerimiz olmak üzere hep birlikte esnafımızın sorunlarına çözüm aradık. Başta valiliğimiz olmak üzere esnafımızın yanında olan kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Ziyaeddin Bucak, yılın kalfası seçilen Cihan Sarıkamış ve yılın çırağı seçilen Ömer Faruk Kızılkaya’ya plaket takdim edildi. Şed kuşanma töreninin ardından katılımcılara pilav ikram edildi.