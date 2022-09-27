Merkez İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde görgü tanıklarının ifadesine göre çıktığı ağaçtan inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye Van Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ağaca çıkan itfaiye eri mahsur kalan kediyi çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında indirdi. İtfaiye erleri mahsur kalan kediye ekmek vererek karnını doyurdu.

Van’ın İpekyolu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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