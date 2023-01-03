Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 907 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 907 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 27 Aralık 2022 - 3 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin 293 araç/sürücünün denetlendiği belirtilerek, “Yapılan denetimlerde toplam 507 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 21 araç trafikten men edilmiştir. 28-31 Aralık 2022 ile 01-02 Ocak 2023 tarihleri arasında yılbaşı tedbirleri bünyesinde yapılan denetimler neticesinde 4 bin 231 araç/sürücü denetlenmiş, toplam 400 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış ve 6 sürücü belgesi geçici olarak muhafaza altına alınmıştır” denildi.