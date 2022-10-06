Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahıs tutuklandı Tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahıs tutuklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.