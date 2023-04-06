Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve ilçe belediyeleri tarafından yapımı tamamlanan 9 gençlik merkezi hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle Van’da ilçe belediyeleri tarafından yapımına başlanan ve kısa bir sürede hızla yükselen gençlik merkezi inşaatları çevre düzenlemesi, ince işçiliği ve tefrişatlarının tamamlanması ile birlikte gençlerin hizmetine açıldı. Başkale, Saray, Çatak, Çaldıran, Edremit, Gürpınar, Muradiye, Van Gölü ve Gevaş gençlik merkezlerinin yanı sıra kampüs alanı içerisinde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki 5 adet genç ofis ve has odalar ile birlikte Süleyman Şah Öğrenci Yurdunda antrenman ve spor salonu, Muradiye’de genç ofis ve has odaların yapımı tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulurken, Özalp ve Bahçesaray gençlik merkezlerinin ise iki hafta içerisinde tefrişatlarının tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Van’da yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve çeşitli hizmetler ile gençlere örnek olacak olan gençlik merkezlerinin tüm eksiklerinin tamamlandığını belirten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Van’a yakışır 9 gençlik merkezinin inşaat, çevre düzenlemesi ve tefrişatlarının tamamlanarak gençlerin hizmetine açıldığını ifade etti. İl Müdürü Özsoy, “Türkiye’nin en modern gençlik merkezlerini ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her bir gençlik merkezi toplamda bin metrekarelik bir alana sahip, içerisinde salonları, kütüphanesi, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin yeni buluşma noktası olacaktır. Gençlik merkezlerimizi kısa zaman içerisinde bakanlığımızın desteğiyle gençlerimizin hizmetine sunduk. Başkale, Saray, Çatak, Çaldıran, Edremit, Gürpınar, Van Gölü, Muradiye ve Gevaş gençlik merkezlerimiz gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.