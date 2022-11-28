Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.