Van’ın Saray ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 71 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 71 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.