Van’da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan 15 ayrı çalışma soncu 71 kilo 629 gram metamfetamin ile 892 sentetik hap ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, “Narkotik Suçları” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen 15 ayrı operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca 1’i tutuklanırken, 14’ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 71 kilo 600 gram metamfetamin, 19 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin ve 892 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir“ denildi.