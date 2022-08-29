Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 6 organizatör tutuklandı.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda 24 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 5 araca ise el konulmuştur” denildi.