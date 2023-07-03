Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilogram uyuşturucu ve bin 90 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kilo 20 gram skunk, 2 kilogram afyon sakızı ve bin 90 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır” denildi.