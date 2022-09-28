Van’da 569 çiftçiye, yüzde 75 hibeli 802 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı.

Van’da 569 çiftçiye, yüzde 75 hibeli 802 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle 569 çiftçiye 802 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtımı yapıldı. Van Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen tohumluk arpa dağıtım etkinliğinde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje için 10 milyon 30 bin 625 TL bütçe ayrıldığını belirtti. Van’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Her zaman çiftçiye, üreticiye, tarıma dost bir idareci vali olarak çiftçilerimizi zenginleştirmek bizim en büyük idealimiz. Burası zaten tarım memleketi. Tarım, özel olarak ilgilendiğimiz alan. Çiftçilerin dertleriyle dertleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye sertifikalı tohum dağıtabilmek için 50 milyon TL ayarladık. Buğday dağıttık, arpayı dağıtıyoruz. İnşallah ilkbaharda korunga, yonca ve silajlık mısır gibi ürünleri de dağıtacağız. Her zaman çiftçinin yanındayız” dedi.

Törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise 1990’lı yıllarda 8 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’de birinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, “Yaylaların yasak olması, PKK’nın bölgede yaptığı tahribat, yaptığı hakaret yaptığı kötülük nedeniyle birçok fabrikamız kapatıldı. Şu anda sadece 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvanımız, 600’e yakın yaylamız var. Bunların tümü çiftçilerimizin kullanımına açıldı. İnşallah çok güzel günleri tekrar yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tohum dağıtımı gerçekleştirildiği programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Tuşba Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu ve çiftçiler katıldı.