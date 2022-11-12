Van’ın Saray ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 29 kilo 440 gram kubar esrar ile 23 kilo 230 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van’ın Saray ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 29 kilo 440 gram kubar esrar ile 23 kilo 230 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım 2022 günü 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine edilerek Saray ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde 29 kilo 440 gram kubar esrar, 23 kilo 230 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.