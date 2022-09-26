Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 organizatörden 5’i tutuklandı.

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 organizatörden 5’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konuldu” denildi.