Van’ın Gürpınar ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi’nde ikamet eden Resul Şen’e ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye Gürpınar, Tekstilken ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, 5 bin bağ ot yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.