Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen proje bünyesinde 139 bin çocuk sinema, tiyatro ve akrobasi gösterileriyle buluşturuldu.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen proje bünyesinde 139 bin çocuk sinema, tiyatro ve akrobasi gösterileriyle buluşturuldu.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu projeleri sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda çoğu kırsal mahallelerde bulunan tiyatroya ve sinemaya gidemeyen ilkokul öğrencileri sanal etkinlikleriyle buluşuyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle haftanın belirli günleri okullarından alınarak Hacıbekir Kültür Merkezi ve Van Devlet Tiyatrosuna getirilen öğrenciler, burada tiyatro, sinema ve akrobasi gösterileri izliyor.

Yaklaşık 5 ayda büyükşehir belediyesince 65 bin çocuk akrobasiye, 30 bin çocuk tiyatroya, 35 bin çocuk ise sinemaya götürüldü. Ayrıca kırsal mahalle okullarına giden tiyatro sanatçıları, öğrencilere yönelik Hacivat-Karagöz, Keloğlan, Kırmızı Başlıklı Kız gibi oyunları oynayarak çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan çocuklar oyunu büyük beğeni ile izlerken, öğretmenler ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Tiyatro oyunlarının yıl boyunca yapılması gerektiğini dile getiren öğretmenler, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’ya teşekkür ettiler.