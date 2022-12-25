Van’da jandarma ekipleri tarafından Çaldıran ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 47 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi.

Van’da jandarma ekipleri tarafından Çaldıran ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 47 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı uyuşturucu geçişi olacağına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine 23 Aralık 2022 günü Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Uyuşturucuya geçit vermeyen Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide gerçekleştirilen arama/tarama faaliyeti esnasında 47 kilo Afyon Sakızı maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığınca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal temellerine de olumsuz şekilde etkileyen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor” denildi.