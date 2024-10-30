Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2024 yılı boyunca çeşitli nedenlerle yaralanan veya yuvasından ayrılan 400 yaban hayvanını tedavi ederken, bunlardan yüzde 60’ı doğal yaşam alanlarına geri salındı.

Van ve çevresinde yaralanan veya yuvasından düşen birçok kanatlı ve memeli yaban hayvanı, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde şifa buluyor. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve vatandaşların desteğiyle merkeze getirilen hayvanlar, burada tedavi altına alınıyor. Bu yıl tedavi için merkeze getirilen yaklaşık 400 yaban hayvanından yüzde 60’ının rehabilitasyonu tamamlandı ve doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

"Van Gölü Havzası’nın biyoçeşitliliği zengindir"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası’ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Çeşitli nedenlerle doğaya tutunamayan yaban hayvanlarını tedavi ederek tekrar doğaya kazandırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Ekolojik dengenin normal şekilde devam etmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Van Gölü Havzası, sulak alanı yönünde zengin olması, bozulmamış doğaya sahip olması nüfus ve sanayi baskısının az olması nedeniyle biyoçeşitliliği zengindir. Buna bağlı olarak merkezimizde yılın her döneminde çeşitli tr ve sayıda yaban hayvanı merkezimize gelmektedir. Bize gelen yaban hayvanlarının yüzde 60’ını doğaya kazandırdık. Bu sene kreş hizmeti verdiğimiz 120’ye yakın yavru hayvanı da tedavi ederek tekrar doğaya kazandırdık” dedi.

"2024 yılı yaban hayvanları için şanslı bir yıl oldu"

Bu yıl 400’e yakın yaralı yaban hayvanının merkeze getirildiğini dile getiren Aslan, “Geçmişte çok sayıda hayvan bize getiriliyordu ama bu sene bu sayı düştü. Bunun sebebi jandarmanın koruma çalışmalarına destek vermesi ve Doğa Koruma Milli Parkların bu tedbirleri artırmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan vatandaşımız ekolojik dengeye müdahale etmeme konusunda bilinçlenmiştir. 2024 yılı yaban hayvanları için şanslı bir yıl oldu. Çünkü son çeyrek asrın en yağışlı dönemini geçirdik. Bu yağışlar sulak alanların yeniden canlanmasına, yaban hayvanlarının beslenmede problem yaşamamasına neden oldu” diye konuştu.