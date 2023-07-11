Lokman Hekim Van Hastanesinde sol bacağı doğuştan 9 santimetre kısa olan ve bu nedenle yürümekte zorlanan 36 yaşındaki Erdal Karaman, uygulanan kemik uzatma yöntemi sayesinde yeniden hayata tutundu.

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Van Hastanesinde başarıyla sonuçlanan ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Yaklaşık 6 ay önce ilk olarak parmak ucu yürüyüşü nedeniyle topuğuna basamama şikayetiyle hastaneye gelen 36 yaşındaki Erdal Karaman’a, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Abdurrahim Gözen tarafından aşil tendonu uzatma ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından topuğunu yere rahatlıkla basan hasta, bu kez de bacak kısalığı nedeniyle ikinci bir operasyon daha geçirdi. Bacağına takılan ‘eksternal fiksatör’ denilen cihazla kemik uzatma işlemi gerçekleştirilen hastanın bundan sonra aksamadan yürümesi hedefleniyor.

İHA muhabirine konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Abdurrahim Gözen, hastanın daha önce her iki tarafında da kalça çıkığı olduğunu belirtti. Başka bir merkezde sol kalçasına protez yapıldığını ve hastanın 10 gün yürüdüğünü anlatan Dr. Gözen, böylece hastanın femur (uyluk) kemiğinde bir kırık oluştuğunu söyledi. Dr. Gözen, “Bunun üzerine yine dış merkezde kalça femur kemiğine bir implant takılmış ve kaynaması nispeten olmuş olsa da hastada yaklaşık 5 santimetre sol bacakta kısalık vardı. Biz de bunun için kompleks bir ameliyat planladık. Hem kemiği uzatma hem de önceden olan kırığı rahatsız etmeyecek şekilde bir kompleks ameliyat yapmamız gerekirdi” dedi.

“Aksamadan yürümesi sağlanacaktır”

Kısalık olan bacağa takılan ‘eksternal fiksatör’ denilen cihazla kemiği uzatma işlemini gerçekleştireceklerini dile getiren Gözen, “Uzatma bittikten sonra kemik tekrar kırılmasın diye diz içerisinden gizli olarak gönderdiğimiz bir çiviyle tespitini sağladık. Yaklaşık bir 6 ay önce hastamızın aşil tendonunu uzatmıştık ve şimdi topuğu yere tam değiyor. Fakat hastada geride kalan 5 santimetrelik kısalığı da eksternal fiksatörle uzatıp, sonrasında yine bir ameliyata daha ihtiyacımız olacak. Bu ameliyatı da yapacak durumdayız. Hastanemizin bütün şartları buna uygun tecrübededir. 5 santimetrelik kısalığı giderilecek olan hastamızın aksamadan yürümesi sağlanacaktır. Böyle bir ameliyatı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Bacağındaki kısalığın ilk olarak 9 santimetre olduğunu ve yapılan ameliyatlarla 5 santimetreye gerilediğini ifade eden Erdal Karaman isimli hasta ise aksamdan yürüyeceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktoruna teşekkür etti.