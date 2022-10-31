Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 28 kilo 980 gram metamfetamin ve 2 kilo 633 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.