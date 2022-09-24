Van’ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncü düzenlenen bisiklet festivali tarihi İpek Yolu Caddesi’nde başladı.

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncü düzenlenen bisiklet festivali tarihi İpek Yolu Caddesi’nde başladı.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde düzenlenen bisiklet festivali için yaklaşık 300 bisikletli bir araya geldi. Havayolu Kavşağında start alan festivale Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü Aktivistleri ile Van Pedalşör Grubu üyeleri katılım sağladı.

"Van Gölü’nün eşsiz doğasının keyfini çıkarıyoruz"

İlçe kent meydanında son bulan festivalde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Festival çerçevesinde yaklaşık 10 kilometrelik bir parkuru tamamladıklarını ifade eden Başkan Say, “Van Gölü’nün eşsiz doğasının keyfini çıkarıyoruz. Yüzlerce sporsever festivalde bisiklet sürdü. Edremit etkinliklerle bütün Van’ın ve bölgenin buluşma noktası hale geldi. İnşallah bundan sonra da hem sporla hem de kültür ve sanat çalışmalarıyla tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise sağlık bir yaşam için sürekli hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için sürekli hareket halinde olmak güzel. Yüzlerce bisiklet tutkunu bu çerçevede bir araya geldi. Van’da bu etkinliklerle bisiklet kültürü oldukça gelişti” diye konuştu.

Festival sonunda katılımcılara ayran aşı ikram edildi.