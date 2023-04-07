Bunlar da ilginizi çekebilir

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması bulunan 1 şahsın İpekyolu ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlara sevk edilen şahıs, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

Van’da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.