Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 9 kilo 900 gram skunk, 9 kilo 861 gram metamfetamin, 8 kilo 165 gram esrar, 2 kilo 469 gram afyon sakızı ve 5 bin 726 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 18 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.