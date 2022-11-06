Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, “Alınan bilgiler üzerine Edremit mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon neticesinde, 30 kilo 985 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor” denildi.