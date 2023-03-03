Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamlayarak 28 bin 690 okul öncesi minik öğrenciye ücretsiz yemek vermeye başladı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamlayarak 28 bin 690 okul öncesi minik öğrenciye ücretsiz yemek vermeye başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 1.8 milyon öğrencinin yararlandığı ücretsiz yemek uygulamasının 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren kademeli olarak 5 milyon öğrenciye ulaşmasına karar vermişti. İkinci dönemin başladığı tarihten itibaren öncelikli olarak okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklar olmak üzere kademeli olarak 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamlayarak 28 bin 690 okul öncesi öğrenciye yemek vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, birinci dönemde pilot seçilen bölgelerdeki 4 bin 154 öğrenciye ücretsiz yemek uygulamasının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “İkinci dönemde ise 28 bin 690 öğrencimize beslenme programı düzenlendi. Bakanlığımızın gerçekleştirdiği plana göre sadece yiyecek içecek bölümü olan meslek liseleri ile öğretmenevlerimiz bu hizmeti vermektedir. İlimizde de üç merkez ilçemiz olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizin ihalesini İskele Öğretmenevi aldı. Burada hijyene dikkat edilerek hazırlanan ürünler okullara gönderiliyor. İkili öğretim olan okullarımızda sabah ve öğleden sonra verilen yemeklerimiz, normal eğitim olan okullarda ise veriliyor” dedi.

Okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısına göre kumanyaların tek tek hazırlandığını belirten Kırıcı, “Öğretmenevinde titizlikle hazırlanan yemekler servislerle okullarımıza ulaştırılıyor. Okullarda da yetkililer tarafından öğrencilere dağıtımı gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Haftanın 5 günü gerçekleşen ücretsiz yemek uygulamasının veliler tarafından da olumlu karşılandığının altını çizen Kırıcı, “Ülkemizde ilk defa verilen bu hizmete velilerimizde olumlu bakıyor. Çünkü değişik sosyal çevrelerden gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Kimi öğrencilerimizin hazırlanan beslenme programları zengin olabiliyor. Tabi tüm öğrencilerimiz o imkana sahip olmayabiliyor. Ama bu uygulama ile bütün öğrencilerimiz aynı ürünleri tüketiyorlar ve aynı sofrada oturuyorlar. Psikolojik olarak da birbirinden etkilenme olmuyor ve hep beraber beslenmelerine devam ediyorlar” diye konuştu.

Öğrenciler ise uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ettiler.