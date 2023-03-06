Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 25 organizatör tutuklandı.

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 25 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Şubat - 5 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 7 operasyonda; 104 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 25 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.