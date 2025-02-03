Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 243 kilogram 624 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 71 olayda 73 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram metamfetamin, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk, bin 37 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir" denildi.