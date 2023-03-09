Van’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ara verdikleri eylemlerine bugün yeniden başladı.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 54 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Kılıçdaroğlu bu anneleri ve babaları niye görmüyor?”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012 yılında 13 yaşındaki kızı Şeyma’nın dağa kaçırıldığını hatırlattı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen anne Sancar, “Rabbim bunlara fırsat vermesin. Kılıçdaroğlu bu anneleri ve babaları niye görmüyor? Bir gün gelip de bu anne ve babalara niye destek vermiyor? Önce annelerin yanında bulunsun. Sonra ‘Ben HDP’ye bakanlık alacağım’ desin. Rabbim hiçbir zaman ne CHP’ye ne de HDP’ye fırsat vermesin. Anne ve babalar olarak bizler sonsuza kadar da devletimizin yanındayız” dedi.

“Bir değil, binlerce çocuk kurban ettiler”

Bitlis’ten gelerek eyleme katılan Saliha Mert ise HDP’yi hiçbir şekilde mecliste bile görmek istemediklerini belirterek, “Onlar çocuklarımızın katilidirler. Bir değil, binlerce çocuk kurban ettiler. Bizim çocuklar mağaralarda mermilerin önünde, kendi çocukları havuzlu villalarda yaşıyor ve yurtdışında okuyor” diye konuştu.