Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpek sesinin geldiğini fark ettiler. Kuyunun derin olmasından dolayı köpeklere müdahale edemeyen mahalle sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden AFAD Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği ekipleri, yürütmüş oldukları titiz çalışma sonunda, 2 yavru köpeği kurtardı. Köpekler barınağa teslim edildi.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde 20 metrelik kuyuya torba içerisine konularak atılan 2 yavru köpek, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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