Van-Hakkari karayolu üzerinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 AFB 140 plakalı tır ile 34 FYR 317 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahale ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.