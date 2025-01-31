Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan N.K. ve A.B. ise tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.