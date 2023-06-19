Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 930 paket kaçak sigara ve 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 930 paket sigara, 170 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ile 3 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olayla ilgili 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.