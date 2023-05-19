Van’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Van Gölü sahilindeki İskele Yaşar Kemal Parkı’nda başladı. İl protokolü park alanında açılan stantları gezerek çeşitli spor branşlarında düzenlenen gösterileri izledi.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden etkinlikte, halk oyunları gösterisi sergilendi ve Bando Komutanlığı mini bir konser verdi. Etkinlikler, çeşitli yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve gençlik merkezi konseriyle son buldu.

Etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.