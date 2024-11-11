Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 189 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 4-10 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 2 bin 65 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği belirtildi. Açıklamada, “18 bin 44 araç kontrol edildi, 704 sürücü ve araca 1.715.759 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 189 araç trafikten men edildi. 100 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 188.159TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir” denildi.