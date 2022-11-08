Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “1-8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 402 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde toplam 722 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 17 araç trafikten men edilmiştir” denildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 722 araç/sürücülerine trafik idari para cezası uygulanırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

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