Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yürütülen çalışmalarda, ağa takılı halde 150 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü’ndeki endemik balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van’ın Edremit ilçesinde yaptıkları denetimlerde sazlık alanda 100 metrelik ağa takılı halde 150 kilogram balık ele geçirdi. Canlı olan yaklaşık 100 balık ekiplerce suya geri bırakıldı.

Yetkililer, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini belirtti. Öte yandan, ağın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.